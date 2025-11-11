Бывший СССР
В Раде рассказали популярный в народе миф о вступлении в Евросоюз

Корниенко: Украинцы думают, что после вступления в ЕС каждый получит 10 000 евро
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymy Tarasov / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Жители украинских сел думают, что при вступлении страны в Евросоюз (ЕС) всем дадут по десять тысяч евро. Об этом рассказал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передает «Инсайдер UA».

Он рассказал, что ездит по Украине и часто слышит истории от представителей местного самоуправления о том, что люди верят в безвозмездные денежные выплаты при вступлении страны в ЕС. По его словам, они думают, что каждому дадут по десять тысяч евро «как в Эмиратах, Катаре». Он добавил, что жители сел также ожидают выплат по 20 тысяч долларов за рождение ребенка.

«Вот вступили в ЕС — всем 50 тысяч евро, и все классно! Нет, мы объясняем, что это на самом деле не только возможности, это обязанности», — сказал он.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что лидеры стран Евросоюза могут принять решение об отправке войск на Украину только при условии ослабления России. По его словам, здравомыслие пока побеждает и лидеры европейских стран отказываются идти на такой шаг эскалации.

