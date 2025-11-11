Спорт
01:04, 11 ноября 2025Спорт

В России могут запретить делать ставки на спорт с кредитных карт

В России могут запретить ставки с использованием кредитных и корпоративных карт
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России могут запретить дистанционные ставки с использованием кредитных и корпоративных карт, а также заемных средств индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что 10 ноября были рассмотрены поправки к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно предложенным изменениям, букмекерам будет запрещено принимать платежи с кредитных карт и корпоративных счетов. Ограничение направлено на защиту граждан от финансовых рисков, связанных с азартными играми.

Поправки предлагают банкам отслеживать транзакции по кредитным картам и корпоративным картам. Однако букмекеры и платежные системы не смогут сами определить тип карты из-за технических ограничений. По мнению букмекеров, это может привести к тому, что игроки смогут обходить ограничения, переводя кредитные средства на дебетовые карты или обналичивая их.

Букмекерство и тотализаторы — единственные виды азартных игр, разрешенные вне специальных зон. Они были созданы в 2009 году в четырех регионах — в Калининградской области, Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.

