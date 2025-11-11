В России ученики пожаловались на хлеб с личинками в школьной столовой

На Камчатке ученики пожаловались на хлеб с личинками в школьной столовой

Ученики одной из камчатских школ пожаловались на хлеб с личинками в школьной столовой. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Неустановленные включения в хлебе ученики заметили во время приема пищи. Они сфотографировали пищу и отправили изображения родителям. Те, вероятно, заявили о случившемся в органы прокуратуры — после этого в школьной столовой прошла проверка. Она подтвердила наличие инородных тел в хлебе, однако о чем именно идет речь, не сообщается.

В свою очередь, в школе заявили, что личинок насекомых в хлебе не было. Там утверждают, что темные продолговатые включения в хлебе — это тмин.

Ранее на другом конце России — в Калининграде девять школьников обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. У них выявили острую норовирусную инфекцию и отправили на амбулаторное лечение. Дети почувствовали себя плохо после мероприятия в местном кафе.