В России указали на важную деталь в бегстве «кошелька» Зеленского с Украины

Царев: Интерес НАБУ к Миндичу стал ответом Зеленскому

Обыски у совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, стали сигналом о том, что антикоррупционные органы пошли против самого главы государства. О такой важной детали заявил «Царьграду» политик Олег Царев.

Отмечается, что летом Зеленский принял меры по ослаблению профильных антикоррупционных органов, и после этого они начали расследования против его ближайшего окружения. Эти структуры теперь усиливают расследование в отношении руководства страны. Как считает Царев, происходящее — не просто эпизод борьбы с коррупцией, а инструмент давления на самого украинского лидера.

«Миндич сам никому не интересен, это удар по Зеленскому. Который излишне самостоятельный. Который не слушается [американского лидера Дональда] Трампа. И это попытка его приструнить, взять под контроль», — высказался он. Эксперт убежден, что проамериканское Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активизировалось не случайно — Зеленский, по мнению его западных кураторов, стал слишком независимым.

Кроме того, Царев обратил внимание, что Миндич играл важную роль в распределении финансовых потоков, в том числе в энергетической сфере.

Миндич покинул Украину накануне обысков НАБУ в его квартире. По информации прессы, бизнесмен бежал в Израиль. НАБУ обвинило его в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Схема была направлена на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости сделок.

Как писало издание «Страна.ua», на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины против близких соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой. «Обыски (...) являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе"», — отмечалось в материале.