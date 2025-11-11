Россия
В России вернувшегося с концерта подростка нашли под окнами дома без признаков жизни

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петербурге подростка без признаков жизни нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, одиннадцатиклассник из Кургана остановился в Петербурге ненадолго. Он приехал на концерт рэп-исполнителя, выступление состоялось 9 ноября. Жилье молодой человек снимал.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России увидели, что дверь в жилое помещение была заперта изнутри — ее вскрыли сотрудники полиции. Каких-либо вызвавших подозрение предметов или прощальных записок обнаружено не было.

Ранее в октябре подростка без признаков жизни нашли на детской площадке в Москве. По предварительным данным, он употреблял наркотические вещества.

    Все новости