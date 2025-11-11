Мир
07:32, 11 ноября 2025

В России заявили об осознании Западом важного факта

Небензя: Запад понимает, что не может нанести поражение России с помощью Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад пытается с помощью Украины нанести поражение России, но начинает понимать, что это невозможно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина просто орудие», — отметил он. Однако, по его словам, сейчас в западных странах реже звучат заявления о поражении России, поскольку они начинают осознавать, что не смогут этого добиться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад «на протяжении не только десятилетий, а столетий» пытается нанести России стратегическое поражение и развалить ее. Он подчеркнул, что Россия в ответ должна действовать «твердо, последовательно и системно».

    Все новости