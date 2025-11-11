Экономика
16:06, 11 ноября 2025Экономика

В российской школе обвалился потолок

В школе в Новосибирской области обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: roberjzm / Shutterstock / Fotodom

В одной из школ в Новосибирской области обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о Вьюнской средней общеобразовательной школе, расположенной в Колыванском районе. По словам родителей учеников, кусок плитки, который упал сверху, чуть не прибил ребенка. В результате случившегося второй этаж пришлось частично перекрыть, из-за чего ученики вынуждены добираться до кабинетов обходным путем.

Помимо этого, родители жалуются на протекающие трубы, грязные туалеты, частые отключения воды и трескающиеся стены, которые подпирают бревнами. Между тем, по их словам, директор призвал не поднимать панику.

Накануне стало известно, что в Соликамске в квартире жилого дома потолок обрушился на кровать.

Свежая Россия
