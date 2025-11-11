Мир
20:08, 11 ноября 2025Мир

В Великобритании испугались мощи Китая

FT: Британия сократила с КНР сотрудничество в научно-технологической сфере
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Великобритания сократила сотрудничество с Китаем в научно-технологической сфере, сославшись на имеющиеся «риски безопасности» королевства. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Наши отношения с КНР отличаются от тех, что были в 2017 году, и мы намеренно выбрали регионы, которые, по нашему мнению, не несут в себе такого риска для безопасности. Сейчас Китай — это невероятно сильная научная держава. Наши исследователи хотят работать с ними. Они хотят работать с нами», — заявил британский министр науки и технологий лорд Патрик Валланс.

Отмечается, что стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о направлениях сотрудничества в области науки и технологий. Однако предыдущий документ предусматривал взаимовоздействие государств в таких областях, как спутники, технологии дистанционного зондирования и робототехника. Однако в новом соглашении эти пункты отсутствовали.

Авторы материала указали, что «урезанное» соглашение подчеркивает переход западных стран к «более осторожной позиции» в вопросе научного сотрудничества с КНР и отражает их обеспокоенность растущим технологическим доминированием Пекина.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Китай как минимум в течение последнего десятилетия имел доступ к секретным системам Великобритании. Отмечается, что Пекину была доступна информации низкого и среднего уровня секретности на серверах правительства Великобритании, включая информацию с пометкой «официально конфиденциальная» и «секретная».

