В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

Военкор Дамбиев: Российские бойцы установили корабельный бомбомет на грузовик

Российские бойцы установили корабельное орудие на грузовик. Самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) показал военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором видно, как к грузовой платформе «Урала» приделан бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2».

Этот бомбомет изначально был спроектирован для запуска глубинных бомб РГБ-60. Орудие способно выстреливать 12 снарядов на расстояние до пяти километров.

В мае в зоне проведения спецоперации заметили грузовик с установленной корабельной артиллерийской установкой АК-306. Это шестиствольное орудие может выстреливать тысячу 30-миллиметровых снарядов в минуту и является эффективным средством против любым малобронированных целей, а также беспилотников.