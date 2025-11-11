Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:13, 11 ноября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

Военкор Дамбиев: Российские бойцы установили корабельный бомбомет на грузовик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские бойцы установили корабельное орудие на грузовик. Самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) показал военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором видно, как к грузовой платформе «Урала» приделан бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2».

Этот бомбомет изначально был спроектирован для запуска глубинных бомб РГБ-60. Орудие способно выстреливать 12 снарядов на расстояние до пяти километров.

В мае в зоне проведения спецоперации заметили грузовик с установленной корабельной артиллерийской установкой АК-306. Это шестиствольное орудие может выстреливать тысячу 30-миллиметровых снарядов в минуту и является эффективным средством против любым малобронированных целей, а также беспилотников.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости