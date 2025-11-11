Интернет и СМИ
18:01, 12 ноября 2025

Ведущий «Соловьев Live» напугал японских туристов

Журналист Мардан вспомнил, что напугал японских туристов, заводя «девятку»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан рассказал, как напугал японских туристов, когда заводил заглохший автомобиль ВАЗ-2109. Подробности он раскрыл в интервью проекту Metametrica, выпуск доступен на Rutube.

Мардан отметил, что, когда ездил на автомобиле ВАЗ-2109, или советской «девятке», то ему приходилось заводить ее необычными методами.

«Нужно было выйти, взять ржавую монтировку и по карбюратору шандарахнуть просто. Я помню, я испугал японских туристов вот этим действием. Там какая-то группа людей с зонтиками ходила по тротуару (...) Я поднимаю капот, они смотрят [и думают]: "Что это он хочет, [что этот] очкарик делает. А очкарик, значит, берет железную палку и бьет по внутренностям машины», — рассказал журналист.

При этом Мардан признался, он гордился своим автомобилем, несмотря на технические проблемы. Он также добавил, что его удивляют люди, критикующие современные отечественные автомобили.

Ранее Мардан оценил перспективу эмиграции. Он заявил, что не хотел бы жить нигде, кроме России.

