Украинский вербовщик обещал пилоту МиГ-31 пиво и пышногрудых барышень в Мюнхене

Украинский вербовщик, пытавшийся уговорить российского летчика угнать МиГ-31 с «Кинжалом», уверял, что все «пройдет как по маслу». Об этом следует из предоставленных ЦОС ФСБ СМИ скриншотов переписки.

Как следует из переписки, украинский разведчик убеждал, что это не первое мероприятие, которое он организует. Он также предлагал российскому пилоту потом вместе выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень. Понимая, что в случае, если пилот согласится на предательство, его будет волновать судьба семьи, представитель украинской военной разведки пообещал перевезти в Европу его родителей, где их будет ждать «комфортная медицина».

Украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года. Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана.

Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО (в Румынии), где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.