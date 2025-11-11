Россия
Ветеран СВО обвинил бывшую жену в хищении миллионов рублей

Ветеран СВО обвинил бывшую жену в хищении 4,6 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Свердловской области обвинил бывшую жену в хищении миллионов рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

По словам военного, за время службы он скопил 4,6 миллиона рублей. По возвращении из зоны боевых действия он длительное время находился на реабилитации. Вернувшись домой, мужчина, по его словам, увидел лишь голые стены. «Даже миксер увезла», — рассказал он журналистам. Мужчина утверждает, что бывшая жена специально отправила его на реабилитацию, чтобы завладеть ценным имуществом. По его словам, женщина подала заявление на расторжение брака, когда он находился в рехабе. Боец обратился в Следственным комитет России.

Бывшая жена военнослужащего изложила свою версию последних месяцев их жизни. Россиянка заявила, что боец «спустил деньги на пьянки».

Ранее в Красноярском крае сотрудника полиции заподозрили в хищении денег у вдовы бойца СВО. Причиненный женщине ущерб оценили в два миллиона рублей. По версии следствия, в преступном сговоре также участвовал сотрудник одного из банков.

