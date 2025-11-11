Внешность популярной певицы после резкого похудения обеспокоила фанатов

Популярная американская певица Меган Трейнор вышла в свет и обеспокоила фанатов внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя поп-исполнительница посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе. Знаменитость выбрала для мероприятия белое платье бренда Alin Le Kal без бретелей, украшенное сияющими стразами и фатиновым подолом. Кроме того, она подобрала для своего образа вельветовые перчатки и массивное колье. Стилисты, в свою очередь дополнили ее внешний вид нюдовым макияжем и собрали волосы в пышный пучок, выпустив две пряди у лица.

Читатели портала обратили внимание на резкое похудение артистки. По их мнению, ее невозможно узнать. «Она выглядит на 10-15 лет старше. Резкая потеря веса не всегда идет на пользу», «"Оземпиковое" лицо», «Что с ней случилось?», «Сейчас она стройная, но это состарило ее лет на 15», «Она выглядит совсем по-другому. Как восковая фигура», «Она, возможно, сильно похудела по всему телу, но лицо выглядит нездоровым. Мне кажется, раньше она смотрелась лучше», — высказывались они в комментариях под материалом.

В октябре американская модель, активистка бодипозитива и блогерша Тесс Холлидей высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе».