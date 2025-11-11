Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 11 ноября 2025Забота о себе

Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

Гепатолог Дианова: Отвар шиповника полезен при гепатите и циррозе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Некоторая еда особенно полезна при болезнях печени, рассказала врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Восстанавливающие этот орган продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из таких полезных продуктов она назвала творог жирности от двух до семи процентов и уточнила, что для оздоровительного эффекта нужно съедать не менее 50 граммов этого продукта в день. По словам врача, творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению количества жира в печени.

«Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши», — добавила она и уточнила, что расторопша содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Кроме того, она помогает защитить клетки печени.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Дианова добавила, что при заболеваниях печени, а также для их профилактике могут быть полезны отвар шиповника и печеные яблоки.

Ранее диетолог Блейк Ливингуд предложил неожиданную альтернативу энергетикам. Так, он призвал заменить тонизирующие напитки на огурцы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости