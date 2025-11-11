Врач решила забрать дочь бывшей жены возлюбленного и организовала расправу над ней

В Бразилии врач организовала убийство бывшей жены возлюбленного ради ее дочери

В Бразилии врача Клаудию Соарес Алвес обвинили в том, что она организовала расправу над знакомой ради опеки над ее дочерью. Как пишет Need To Know, Алвес известна полиции своим маниакальным желанием завести детей.

Алвес была знакома с предполагаемой жертвой — фармацевтом Ренатой Бокатто Дерани. Та была бывшей женой ее возлюбленного и родила от него дочь. После мужчина сошелся с Алвес, и она решила забрать девочку. Для этого женщина пожаловалась на Дерани в полицию и попросила лишить ее родительских прав. По ее словам, та жестоко обращается с ребенком.

Мужчина стал страдать от навязчивости и тревожности Алвес. Он так ее боялся, что всегда держал под рукой нож. В конце концов они развелись. Как предполагает следствие, тогда Алвес и решила избавиться от Дерани. Ей казалось, что так она получит ребенка и заодно вернет мужчину.

Согласно версии обвинения, женщина подговорила своего соседа и его сына расправиться с Дерани. В ноябре 2020 года они напали на нее с пистолетом. Женщину не удалось спасти, но план Алвес не сработал: ребенка ей не отдали, и бывший муж не вернулся.

Полиция связала Алвес с делом Дерани только сейчас, но в 2024 году она уже попадала под арест за похищение новорожденного из больницы. Полицейские быстро нашли его и выяснили, что женщина одержима идеей завести еще одного ребенка.

Хотя у Алвес уже был сын, она несколько раз пыталась незаконно получить опеку над разными детьми и даже пробовала купить младенца. Полицейские предполагают, что она психически больна.

