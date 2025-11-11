Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 11 ноября 2025Из жизни

Врач решила забрать дочь бывшей жены возлюбленного и организовала расправу над ней

В Бразилии врач организовала убийство бывшей жены возлюбленного ради ее дочери
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Loch Earn / Reuters

В Бразилии врача Клаудию Соарес Алвес обвинили в том, что она организовала расправу над знакомой ради опеки над ее дочерью. Как пишет Need To Know, Алвес известна полиции своим маниакальным желанием завести детей.

Алвес была знакома с предполагаемой жертвой — фармацевтом Ренатой Бокатто Дерани. Та была бывшей женой ее возлюбленного и родила от него дочь. После мужчина сошелся с Алвес, и она решила забрать девочку. Для этого женщина пожаловалась на Дерани в полицию и попросила лишить ее родительских прав. По ее словам, та жестоко обращается с ребенком.

Мужчина стал страдать от навязчивости и тревожности Алвес. Он так ее боялся, что всегда держал под рукой нож. В конце концов они развелись. Как предполагает следствие, тогда Алвес и решила избавиться от Дерани. Ей казалось, что так она получит ребенка и заодно вернет мужчину.

Согласно версии обвинения, женщина подговорила своего соседа и его сына расправиться с Дерани. В ноябре 2020 года они напали на нее с пистолетом. Женщину не удалось спасти, но план Алвес не сработал: ребенка ей не отдали, и бывший муж не вернулся.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Полиция связала Алвес с делом Дерани только сейчас, но в 2024 году она уже попадала под арест за похищение новорожденного из больницы. Полицейские быстро нашли его и выяснили, что женщина одержима идеей завести еще одного ребенка.

Хотя у Алвес уже был сын, она несколько раз пыталась незаконно получить опеку над разными детьми и даже пробовала купить младенца. Полицейские предполагают, что она психически больна.

Ранее сообщалось, что в США женщина предложила помощь путешественнице с плачущим ребенком и похитила его. После задержания она объяснила свои действия указаниями бога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    Раскрыт примечательный факт уровня воровства на Украине

    Заходящие пешком в Красноармейск российские бойцы попали на видео

    Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

    Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

    В России могут запретить делать ставки на спорт с кредитных карт

    44-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото с голой грудью

    Россиянка получила жуткие ожоги из-за пробегающего котенка

    Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

    Трамп похвастался одним достижением по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости