11:46, 11 ноября 2025Силовые структуры

Вскрылась схема по обману желающих поехать в зону СВО россиян

МВД и ФСБ задержали 4 мужчин в Коми за обман желающих поехать в зону СВО россиян
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Коми сотрудники МВД и ФСБ России задержали четверых мужчин, организовавших схему по обману желающих заключить контракт с Минобороны России и поехать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — ранее судимые граждане. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным правоохранителей, злоумышленники работали с марта по август 2025 года. В этот период они подыскивали желающих отправиться в зону проведения СВО россиян и обещали им за денежное вознаграждение обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

По информации официального представителя МВД России, подозреваемые обманным путем получали банковские карты потерпевших после того, как те заключали контракт с Минобороны. Злоумышленники присваивали поступающие россиянам выплаты. Аферисты переводили деньги на подконтрольные им счета. Таким образом они смогли похитить более шести миллионов рублей. Волк отметила, что при этом обманутые россияне направлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона.

.
