Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 11 ноября 2025Россия

Встреча Путина и Токаева завершилась

Встреча Путина и Токаева завершилась
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Встреча президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева завершилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Завтра Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев продолжили диалог в Кремле за неформальным ужином.

11 ноября Токаев прилетел в Россию с двухдневным государственным визитом. Его борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну представителю МИД Японии

    Игрока сборной России обманули на 28 миллионов рублей

    На Украине заподозрили побег Умерова из страны

    На Западе порассуждали о дальнейших шагах России на Украине

    Военкор высмеял попытку украинских спецслужб «похоронить» его в автоаварии

    Встреча Путина и Токаева завершилась

    «Герани» атаковали цель в украинском городе

    Генконсульство России в Хургаде рассказало о пострадавших в ДТП россиянах

    Аэропорт Кишинева начал переговоры о покупке активов российской компании

    Названа возможная причина обрушения подмосковного спорткомплекса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости