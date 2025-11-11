Встреча Путина и Токаева завершилась

Встреча президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева завершилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Завтра Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев продолжили диалог в Кремле за неформальным ужином.

11 ноября Токаев прилетел в Россию с двухдневным государственным визитом. Его борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России.