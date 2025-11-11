Россия
ВСУ снова ударили по находящемуся почти в полутора тысячах километров от границы региону

Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над Оренбургской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили по Оренбургской области, находящейся почти в полутора тысячах километров от границы. Об этом сообщили в Минобороны России.

В пресс-службе министерства пояснили, что атаки велись с 13:00 до 19:00 по московскому времени по двум регионам страны.

Так, системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Оренбургской областью и еще три — над Белгородской областью.

Об ударе по предприятию в Оренбургской области стало известно ранее 11 ноября. Промышленный объект, местонахождение которого не раскрывается, получил повреждения. На место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, добавил глава области. В результате удара пострадал один человек.

