Вышедший из тюрьмы экс-президент Франции сделал заявление о своем деле

Вышедший из тюрьмы экс-президент Франции Саркози будет доказывать невиновность

Бывший французский президент Николя Саркози, освобожденный из тюрьмы в Париже, будет бороться за свою репутацию. Политик заявил, что теперь будет готовиться к слушаниям по апелляции, чтобы сконцентрировать всю энергию на доказательстве своей невиновности, написал он на странице в соцсети Х.

«Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», — отметил бывший глава государства.

Кроме того, Саркози выразил благодарность людям, которые поддержали его после заключения в тюрьме и писали письма, подчеркнув, что отзывы и послания неравнодушных людей потрясли его и «дали силы перенести это испытание».

Ранее Апелляционный суд Парижа решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор. Было удовлетворено ходатайство стороны защиты экс-президента. Его выпустили при условии, что он не будет покидать пределы Франции.