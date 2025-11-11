Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 10 ноября 2025Мир

Вышедший из тюрьмы экс-президент Франции сделал заявление о своем деле

Вышедший из тюрьмы экс-президент Франции Саркози будет доказывать невиновность
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший французский президент Николя Саркози, освобожденный из тюрьмы в Париже, будет бороться за свою репутацию. Политик заявил, что теперь будет готовиться к слушаниям по апелляции, чтобы сконцентрировать всю энергию на доказательстве своей невиновности, написал он на странице в соцсети Х.

«Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», — отметил бывший глава государства.

Кроме того, Саркози выразил благодарность людям, которые поддержали его после заключения в тюрьме и писали письма, подчеркнув, что отзывы и послания неравнодушных людей потрясли его и «дали силы перенести это испытание».

Ранее Апелляционный суд Парижа решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор. Было удовлетворено ходатайство стороны защиты экс-президента. Его выпустили при условии, что он не будет покидать пределы Франции.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В Белоруссии под запрет попала детская сладость из России

    Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Италии

    Известная актриса описала разницу между жителями России и Европы

    Губернатор объяснил ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом

    Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

    В Германии заявили об обрушении линии обороны ВСУ

    В США предупредили Европу о последствиях закупок российской нефти

    Мужчина застрял в пещере и увидел ангелов с демонами

    Экс-министр обороны Словакии потребовал извинений из-за дела о передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости