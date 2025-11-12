300-летний подземный склеп нашли благодаря обрушившейся гробнице

В Великобритании под обрушившейся гробницей нашли 300-летний склеп

На церковном кладбище в деревне Марток, Великобритания, случайно обнаружили 300-летний семейный склеп. Об этом пишет «Би-би-си».

Подземный склеп оказался под гробницей, стоявшей на территории Церкви Всех Святых. Его удалось найти после того, как гробница обрушилась в яму. Предполагается, что четырехметровая дыра в земле образовалась из-за дождей, размывших почву.

По предварительным данным, склеп был построен в 1700-х годах из известняка хэмстоун — его добывают только в графстве Сомерсет, где расположена церковь. Внутри погребены четыре человека. Кто они — точно пока неизвестно: обломки не дают священнослужителям прочитать надписи.

Отмечается, что останки должны принадлежать обеспеченным людям, поскольку строительство подобных склепов не было дешевым. Вероятно, там похоронена семья Питтард, владевшая кожевенным бизнесом в этом графстве.

Гробницу и склеп огородили. Находку подробно исследуют.

