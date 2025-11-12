Ценности
56-летняя Дженнифер Энистон приспустила трусы на камеру ради съемки в журнале

Актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной съемке для журнала Elle
Карина Черных
Фото: @zoeygrossman / @elleusa

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной съемке для журнала Elle. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

56-летняя звезда телесериала «Друзья» предстала перед камерой в сером трикотажном лонгсливе и трусах люксового бренда Miu Miu, которые она немного приспустила. На размещенном кадре видно, что нижнее белье украшено стразами.

Кроме того, журнал опубликовал снимок знаменитости в черном слитном купальнике, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким V-образным декольте. При этом стилисты дополнили образ очками-авиаторами в тонкой золотистой оправе.

В октябре косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках. По словам эксперта, актриса готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.

