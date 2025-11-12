Из жизни
00:31, 12 ноября 2025Из жизни

79-летний ветеран расправился со сломавшим ему ноги голым преступником

People: В США 79-летний ветеран убил сломавшего ему ноги преступника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Elliott Cowand Jr / Shutterstock / Fotodom

В США пожилой ветеран вооруженных сил расправился с преступником, который сломал ему ноги. Об этом пишет People.

7 ноября в доходный дом, которым владеет 79-летний мужчина, ворвался голый злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии. Женщины, снимавшие там жилье, подняли крик, после чего домовладелец вышел посмотреть, в чем дело. Дебошир бросился на пенсионера и ударил его по лицу, а потом сломал ему ноги. «Очевидцы рассказали, что злоумышленник фактически поднял 79-летнего мужчину и бросил на бетонную дорожку», — заявили в полиции.

После этого ветеран выхватил пистолет и дважды выстрелил в агрессивного мужчину. Пули попали ему в грудь и голову. Спасти преступника не удалось. Пожилого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 84-летний мужчина отбился от грабителя и отправил его в тюрьму. Пенсионер справился с преступником при помощи штанов.

