84-летний мужчина отбился от грабителя джинсами и отправил его в тюрьму

В Великобритании грабитель, избитый джинсами в прачечной, попал в тюрьму

В Великобритании грабитель напал на 84-летнего мужчину в прачечной и попал за решетку. Об этом сообщает ITV.

Преступника опознали как 42-летнего Ллойда Смита. В январе он попытался ограбить Рона Крокера, сушившего белье в прачечной. По словам потерпевшего, он предполагал, что у Смита есть нож, поэтому он схватил из кучи белья свои джинсы, обмотал ими руку и стал избивать преступника. Как рассказывает пенсионер, ему удалось отбиться от грабителя, и тот скрылся. Драка мужчин попала на видео.

Смита поймали спустя два дня. Сначала он утверждал, что произошла ошибка и на записях с камер видеонаблюдения не он. Несмотря на это, он попал под суд, где в феврале признал вину. На заседании выяснилось, что Смит был зависим от кокаина и обвинялся в различных преступлениях уже 70 раз. Его отправили в тюрьму на три года и девять месяцев.

Представительница Смита Ребекка Стивенсон заявила, что тому очень стыдно и он готов извиниться перед Крокером. Пожилой мужчина отказался от извинений, он признался, что произошедшее до сих пор преследует его в кошмарах.

Ранее сообщалось, что в США мужчина отбился от злоумышленника с помощью зонта. Ему удалось дать отпор грабителю и избежать травм.

