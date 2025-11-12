Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 12 ноября 2025Мир

Администрацию Трампа уличили в соучастии в пытках

CNN: Human Rights Watch обвинила администрацию Трампа в соучастии в пытках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Peña / Getty Images

Десятки венесуэльцев, депортированных из США, подвергались пыткам. Об этом со ссылкой на доклад правозащитной группы The Human Rights Watch и их латиноамериканских коллег из организации Cristosal сообщает CNN.

Правозащитники опубликовали 40 интервью, всего допросив 252 депортированных венесуэльцев. «Они рассказывают, что охранники избивали их, некоторых помещали в одиночные камеры в наказание за протесты», — передает телеканал.

В материале обвиняются сотрудники пенитенциарной системы Сальвадора, действовавшие с согласия администрации американского лидера Дональда Трампа. Белый дом уличили в соучастии в пытках, исчезновении людей и других преступлениях против человечности.

В июле Трамп заявил, что пересмотрел решение депортировать всех мигрантов из Соединенных Штатов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава озвучила свой диагноз

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

    В Банке России опровергли начало в стране рецессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости