08:47, 12 ноября 2025Мир

Активисты с дубинками устроили беспорядки на конференции ООН

Politico: Активисты столкнулись со службой безопасности ООН на конференции COP30
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anderson Coelho / Reuters

Активисты, вооруженные деревянными дубинками, прорвались на место проведения конференции ООН по изменению климата (COP30) в бразильском городе Белен, ранив одного охранника. Об этом сообщает Politico.

«Между группами активистов и службой безопасности ООН произошли столкновения, переросшие в беспорядки, после того как протестующие ворвались на территорию проведения конференции COP30», — отмечают авторы материала.

Сотрудники службы безопасности забаррикадировали вход столами после того, как вытеснили демонстрантов, которые размахивали желтыми флагами в знак протеста против бурения нефтяных скважин в Амазонии.

Как сообщает Reuters, один из охранников получил травмы во время столкновения. Его увезли на инвалидной коляске, он держался за живот. Бразильская федеральная полиция и военные усилили меры безопасности на площадке, где собрались около 50 000 делегатов, включая мировых лидеров.

В марте стало известно, что леса Амазонки вырубили ради строительства автомагистрали, которая проходит через охраняемые территории. Отмечается, что транспортное сообщение решили улучшить в преддверии климатического саммита COP30. По мнению экспертов, дорога разрушает экосистему леса и разделяет природные территории.

    Все новости