В США стали отменять распродажи «черной пятницы» из-за пошлин Трампа

Bloomberg: Американский бизнес сокращает скидки в «черную пятницу» из-за пошлин

Бизнес в США стал уменьшать скидки или вовсе отменять акции «черной пятницы» из-за введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин. Об этом, перечисляя продукцию, от снижения цен на которую американский бизнес отказался в связи с влиянием тарифов, пишет Bloomberg.

«Нам просто невыгодно предлагать скидки, поскольку из-за пошлин себестоимость наших товаров очень высока», — цитирует агентство главу компании Upstream Brands Дэна Пескорса, чей бизнес отказался от распродаж.

Хотя многие компании справились с первой волной пошлин, теперь у них «просто нет места» для предложения таких же скидок, как в прошлые годы, отмечает, в свою очередь, руководитель отдела розничной торговли модной одеждой в AlixPartners Соня Лапински.

Согласно приведенным в материале данным опроса PricewaterhouseCoopers, потребители в США планируют потратить в магазинах в период праздников в 2025 году в среднем на 5 процентов меньше, чем в прошлом. При этом молодежь в возрасте до 28 лет собирается снизить соответствующие расходы сразу на 23 процента.

Ранее на этой неделе Трамп пообещал выплатить всем американцам, кроме сверхбогатых, по две тысячи долларов из средств, полученных от таможенных пошлин. Тех, кто отказывается соглашаться с его тарифной политикой, глава государства назвал дураками.