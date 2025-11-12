Аналитики оценили перспективы мирового спроса на нефть

МЭА: Мировой спрос на нефть будет расти до 2050 года

Мировой спрос на нефть и сжиженный природный газ (СПГ) продолжит расти до середины текущего столетия. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на очередной прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Как полагают аналитики этой организации, при сохранении текущей политики спрос на нефть к середине столетия достигнет 113 миллионов баррелей в день, что примерно на 13 процентов больше потребления в 2024 году. В 2035 году мировой спрос на энергию вырастет на 90 эксаджоулей, что на 15 процентов больше нынешнего уровня.

Что касается СПГ, то его рынок, по прогнозам МЭА, вырастет с примерно 560 миллиардов кубических метров в 2024 году до 880 миллиардов кубов в 2035 году и до 1020 миллиардов кубов в 2050 году. Эта динамика будет вызвана ростом спроса в энергетическом секторе, подпитываемым развитием центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Когда президентом США был Джо Байден, МЭА предсказывало, что мировой спрос на нефть достигнет пика уже в этом десятилетии, и заявляло, что для достижения климатических целей миру не нужны дополнительные инвестиции в нефть и газ.

По прогнозам Всемирного банка, в 2026 году мировые цены на сырьевые товары упадут до самого низкого за последние шесть лет уровня.