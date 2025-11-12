Автопарк и недвижимость потребовали изъять у экс-главы ГАИ в российском регионе

Прокуратура потребовала изъять автопарк экс-главы ГАИ Челябинска Гайде

У бывшего начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде и его семьи намерены изъять автопарк и недвижимость. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, Гайде, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки, переписывал автомобили на отца и дочь. Во владении семьи теперь несколько грузовых и легковых машин. Также отойти государству могут земельный участок и коттедж в селе Кайгородово, где и был задержан фигурант в мае.

