Силовые структуры
14:11, 12 ноября 2025Силовые структуры

Автопарк и недвижимость потребовали изъять у экс-главы ГАИ в российском регионе

Прокуратура потребовала изъять автопарк экс-главы ГАИ Челябинска Гайде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УФСБ России по Челябинской области

У бывшего начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде и его семьи намерены изъять автопарк и недвижимость. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, Гайде, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки, переписывал автомобили на отца и дочь. Во владении семьи теперь несколько грузовых и легковых машин. Также отойти государству могут земельный участок и коттедж в селе Кайгородово, где и был задержан фигурант в мае.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вернул в прокуратуру дело блогера Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей.

