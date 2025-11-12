Силовые структуры
12:37, 12 ноября 2025

Дело российского блогера об отмывании денег вернули в прокуратуру

В Москве суд вернул в прокуратуру дело Портнягина об отмывании 64 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера Дмитрия Портнягина об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, суд постановил возвратить дело в прокуратуру Московской области для устранения препятствий при рассмотрении судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Портнягина пять лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей, для его жены пять с половиной лет колонии. Третьему фигуранту, проходящему по делу, Алексею Николаеву, два года лишения свободы. Они обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем.

Портнягин и Николаев полностью признали вину, Портнягина частично.

По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей в период с 2018 по 2020 год. Также он совершал операции с полученными преступным путем средствами, переведя на счета третьих юрлиц свыше 91 миллиона рублей. Его жена еще обвиняется в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за отказ в сносе банного комплекса Siberia.

.
