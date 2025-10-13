Силовые структуры
13:52, 13 октября 2025

Прокурор запросил срок для российского блогера за отмывание денег

В Москве гособвинитель запросил срок для блогера Портнягина за отмывание денег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве гособвинитель запросил срок для блогера Дмитрия Портнягина за отмывание денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, прокурор запросил для Портнягина пять лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей, для его жены пять с половиной лет колонии. Третьему фигуранту, проходящему по делу Алексею Николаеву, два года лишения свободы.

Они обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем. Портнягин и Николаев полностью признали вину, Портнягина частично.

По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей в период с 2018 по 2020 год. Также он совершал операции с полученными преступным путем средствами, переведя на счета третьих юрлиц свыше 91 миллиона рублей. Его жена еще обвиняется в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за отказ в сносе банного комплекса Siberia.

Ранее супруги погасили всю задолженность по налогам, включая пени и штрафы. Они выплатили 188 миллионов рублей. Портнягины, по их словам, закрыли все ИП и теперь ведут свой бизнес исключительно на общей системе налогообложения.

Тверской суд Москвы освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий.

Его задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

Ранее сообщалось, что российского блогера отдали под суд за отмывание денег.

