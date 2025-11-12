Силовые структуры
07:27, 12 ноября 2025

Банда контрабандистов заработала миллиард рублей на краже российского леса

МВД выявила в Забайкалье укравшую леса на миллиард рублей банду
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Забайкальском крае полиция пресекла деятельность банды контрабандистов российского леса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, группировку т.н черных лесорубов возглавлял россиянин и гражданин одного из государств Восточной Азии. К воровству леса они привлекли еще троих россиян и трех иностранцев. Мужчины покупали и перерабатывали незаконно изготовленную древесину и по недостоверным декларациям вывозили украденный лес из страны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны.

.
