Банда контрабандистов заработала миллиард рублей на краже российского леса

МВД выявила в Забайкалье укравшую леса на миллиард рублей банду

В Забайкальском крае полиция пресекла деятельность банды контрабандистов российского леса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, группировку т.н черных лесорубов возглавлял россиянин и гражданин одного из государств Восточной Азии. К воровству леса они привлекли еще троих россиян и трех иностранцев. Мужчины покупали и перерабатывали незаконно изготовленную древесину и по недостоверным декларациям вывозили украденный лес из страны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

