Организовавшим добычу золота на собственных приисках россиянам дали срок

Незаконным добытчикам золота дали по четыре года колонии

В Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, осужденные организовали незаконную добычу самородного золота в разных регионах страны. Полученные на приисках драгметаллы они в дальнейшем сбывали в Екатеринбурге. В ходе следственных действий у осужденных изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла.

Изъятое золото обратили в доход государства.

