Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 14 октября 2025Силовые структуры

Организовавшим добычу золота на собственных приисках россиянам дали срок

Незаконным добытчикам золота дали по четыре года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, осужденные организовали незаконную добычу самородного золота в разных регионах страны. Полученные на приисках драгметаллы они в дальнейшем сбывали в Екатеринбурге. В ходе следственных действий у осужденных изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла.

Изъятое золото обратили в доход государства.

Ранее в Алтайском крае россиянка помогла полиции поймать рубивших березы черных лесорубов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости