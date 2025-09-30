Россиянка помогла полиции поймать рубивших березы черных лесорубов

Полиция задержала лесорубов, пустивших 51 алтайскую березу на дрова

В Алтайском крае 41-летняя россиянка помогла раскрыть дело о незаконной вырубке 51 березы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, неравнодушная жительница села Кротояк обратилась в полицию, заметив, что лес возле ее дома заметно поредел. Проверка показала, что некие черные лесорубы уничтожили деревья на один миллион рублей. Вскоре подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что они продавали лес на дрова.

При обыске у мужчин изъяли трактор с телегой, бензопилу и заготовленную древесину. Возбуждено уголовное дело, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Приамурье осудят 10 участников банды черных лесорубов за 12 преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса.