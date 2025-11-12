Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 12 ноября 2025Из жизни

Брошенному женой знаменитому спортсмену с огромным пенисом предложили сняться в порно

Атлету из США предложили сняться в фильме для взрослых после развода с женой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gilbert Carrasquillo / FilmMagic / Getty Images

Экс-игроку в американский футбол Мэтту Калилу предложили работу в порноиндустрии после откровений бывшей супруги об их интимной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

После того как модель Хейли Калил заявила, что брак распался из-за огромного размера пениса знаменитого спортсмена, ему поступило предложение от компании, которая занимается съемками фильмов для взрослых. Представители сайта CamSoda выразили готовность заплатить брошенному женой атлету 300 тысяч долларов (около 24,3 миллиона рублей), чтобы он снялся в порно-роликах для кампании, посвященной бодипозитиву.

«Вы доказали, что можете принимать удары как на поле, так и за его пределами, и оставаться на высоте, даже когда речь идет о ситуации, которую называют "редкой, характерной для 0,01 процента населения"», — заявил вице-президент CamSoda Дэрин Паркер. В своем предложении процитировал слова Хейли Калил о редкости физиологической особенности ее бывшего мужа.

Материалы по теме:
Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты. Как бывший гадкий утенок чудом прорвался в кино и истязал себя ради ролей
Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты.Как бывший гадкий утенок чудом прорвался в кино и истязал себя ради ролей
12 ноября 2022
Чемпионы стиля Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Чемпионы стиляКак одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
18 января 2021

Паркер уточнил, что зовет Калила поучаствовать в проекте «Большая уверенность», потому что человек с огромным мужским достоинством продемонстрирует идеальный пример стойкости в ситуации публичного обсуждения его личной жизни.

Сам спортсмен, ранее игравший за команду «Миннесотв Вайкингс» и завершивший карьеру в 2019 году, не комментирует ситуацию, в то время как его экс-супруга получила волну критики за нарушение приватности.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал о своей низкой самооценке. По словам Барра, его вес и возраст — его главные комплексы, с которыми он борется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости