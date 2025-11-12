Брошенному женой знаменитому спортсмену с огромным пенисом предложили сняться в порно

Атлету из США предложили сняться в фильме для взрослых после развода с женой

Экс-игроку в американский футбол Мэтту Калилу предложили работу в порноиндустрии после откровений бывшей супруги об их интимной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

После того как модель Хейли Калил заявила, что брак распался из-за огромного размера пениса знаменитого спортсмена, ему поступило предложение от компании, которая занимается съемками фильмов для взрослых. Представители сайта CamSoda выразили готовность заплатить брошенному женой атлету 300 тысяч долларов (около 24,3 миллиона рублей), чтобы он снялся в порно-роликах для кампании, посвященной бодипозитиву.

«Вы доказали, что можете принимать удары как на поле, так и за его пределами, и оставаться на высоте, даже когда речь идет о ситуации, которую называют "редкой, характерной для 0,01 процента населения"», — заявил вице-президент CamSoda Дэрин Паркер. В своем предложении процитировал слова Хейли Калил о редкости физиологической особенности ее бывшего мужа.

Паркер уточнил, что зовет Калила поучаствовать в проекте «Большая уверенность», потому что человек с огромным мужским достоинством продемонстрирует идеальный пример стойкости в ситуации публичного обсуждения его личной жизни.

Сам спортсмен, ранее игравший за команду «Миннесотв Вайкингс» и завершивший карьеру в 2019 году, не комментирует ситуацию, в то время как его экс-супруга получила волну критики за нарушение приватности.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал о своей низкой самооценке. По словам Барра, его вес и возраст — его главные комплексы, с которыми он борется.