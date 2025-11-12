Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 12 ноября 2025Экономика

Дачников призвали засыпать участки листьями

Депутат Чаплин: Опавшая листва поможет спасти плодовые деревья от холода зимой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Опавшая листва поможет спасти плодовые деревья на даче от холода зимой. Засыпать корни этих растений на участке листьями призвал россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Однако стоит убедиться, что опавшие листья здоровы. «Листву из-под плодовых деревьев, особенно если они болели в этом сезоне, лучше аккуратно собрать и закомпостировать. Это предотвратит зимовку возбудителей болезней непосредственно под растениями», — посоветовал специалист.

Здоровую же листву лучше оставить вокруг стволов — она станет естественным утеплителем для корней в зимний период, подчеркнул Чаплин.

Ранее дачникам порекомендовали залить опорные столбы деревянных заборов бетоном, чтобы укрепить конструкцию. Можно вбить рядом металлический костыль или вовсе заменить сгнившую часть столба на новую, добавили эксперты.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава озвучила свой диагноз

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости