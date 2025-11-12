Дачников призвали засыпать участки листьями

Депутат Чаплин: Опавшая листва поможет спасти плодовые деревья от холода зимой

Опавшая листва поможет спасти плодовые деревья на даче от холода зимой. Засыпать корни этих растений на участке листьями призвал россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Однако стоит убедиться, что опавшие листья здоровы. «Листву из-под плодовых деревьев, особенно если они болели в этом сезоне, лучше аккуратно собрать и закомпостировать. Это предотвратит зимовку возбудителей болезней непосредственно под растениями», — посоветовал специалист.

Здоровую же листву лучше оставить вокруг стволов — она станет естественным утеплителем для корней в зимний период, подчеркнул Чаплин.

