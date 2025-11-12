Девушка выиграла конкурс красоты благодаря виртуальному клону

В Великобритании модель выиграла в конкурсе красоты благодаря цифровому двойнику

В Великобритании состоялся первый в мире конкурс красоты с использованием искусственного интеллекта, где участницы представляли виртуальные копии себя. Об этом сообщает издание Bristol Live.

23-летняя Джессика Плискин из Бристоля стала победительницей в экспериментальной категории конкурса «Мисс Англия». Модель выиграла благодаря созданному ей цифровому аватару по имени Джесса. Искусственный интеллект не только воспроизвел внешность участницы, но и продемонстрировал знание 150 языков, которые сама Джессика не знает.

Организаторы отмечают, что решение с виртуальными клонами призвано отражать технологические изменения в обществе. При этом нововведение вызвало неоднозначную реакцию у публики. Победительница намерена использовать свой цифровой двойник для образовательного проекта School Box Africa, который занимается внедрением технологий искусственного интеллекта в африканских школах.

Финал конкурса «Мисс Англия» состоится 20-21 ноября в Вулверхэмптоне, его победительница получит право представлять страну на международном конкурсе «Мисс Мира».

Ранее сообщалось, что в международном конкурсе красоты «Мисс Земля» победила представительница Чехии Натали Пушкинова. Россиянке Елизавете Гурьяновой удалось войти в топ-12 финалисток.