Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 12 ноября 2025Силовые структуры

Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

В Уфе против директора и завуча гимназии №121 возбуждено дело по двум статьям
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Уфе директор одной из гимназий города попала под две уголовные статьи из-за беременной женщины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Следователи заинтересовались и ее заместителем. Они подозреваются по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По информации Telegram-канала Mash Batash, речь идет о директоре и завуче гимназии №121. Директор взяла на работу беременную женщину ради пособий. Став матерью, она подала документы в пенсионный фонд и получила почти 585 тысяч рублей.

По данным следствия, в феврале 2023 года замдиректора попросила директора гимназии фиктивно устроить свою дочь на должность учителя английского языка. Девушка была зачислена в штат сотрудников учебного заведения, но фактической трудовой деятельностью она не занималась, однако зарплату и социальные пособия получала. Всего она получила около 644 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено дело против директора колледжа за дачу взятки сотруднику ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 килограммов ради съемок в «Эйфории»

    Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

    Над колонной танков во Франции заметили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости