Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

В Уфе против директора и завуча гимназии №121 возбуждено дело по двум статьям

В Уфе директор одной из гимназий города попала под две уголовные статьи из-за беременной женщины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Следователи заинтересовались и ее заместителем. Они подозреваются по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По информации Telegram-канала Mash Batash, речь идет о директоре и завуче гимназии №121. Директор взяла на работу беременную женщину ради пособий. Став матерью, она подала документы в пенсионный фонд и получила почти 585 тысяч рублей.

По данным следствия, в феврале 2023 года замдиректора попросила директора гимназии фиктивно устроить свою дочь на должность учителя английского языка. Девушка была зачислена в штат сотрудников учебного заведения, но фактической трудовой деятельностью она не занималась, однако зарплату и социальные пособия получала. Всего она получила около 644 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено дело против директора колледжа за дачу взятки сотруднику ФСБ.