Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:03, 12 ноября 2025Из жизни

Два белых медведя растерзали рабочего арктической станции

В Канаде белые медведи растерзали мужчину, вышедшего их сфотографировать
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock / Freepik

Стали известны подробности смертельного нападения белых медведей на смотрителя радара, расположенного на Канадском Арктическом архипелаге. Об этом пишет CityNews со ссылкой на The Canadian Press.

Два медведя растерзали рабочего на удаленном объекте на острове Бревурт в начале августа 2024 года. Жертвой хищников стал 34-летний Кристофер Бест. Он занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны и в свободное время любил фотографировать белых медведей и публиковать их снимки в социальных сетях.

Семья Беста переживала, что его увлечение опасно. Однако мужчина успокаивал их тем, что снимает медведей с большого расстояния. 8 августа 2024 года он вышел на улицу по наводке смотрителя острова — решил сфотографировать медведя, которого тот увидел неподалеку от станции.

Бест прошел мимо знака, предупреждающего о полярных хищниках, завернул за угол и столкнулся с медведем. Это был второй хищник, которого не заметил смотритель. Он напал на Беста. Вскоре к атаке присоединился тот медведь, ради которого мужчина взял камеру.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Это увидел один из работников станции. Сначала он попытался просто отпугнуть медведей, но потом выстрелил в одного из них. Животного не стало на месте, второй хищник сбежал, но к тому моменту Беста уже нельзя было спасти.

По словам коллег мужчины, трагедию можно было предотвратить. Они требуют, чтобы на территории станции появились специальные ограждения и датчики движения.

Ранее сообщалось, что собака отогнала белого медведя, который ворвался в дом к российским полярникам. Хищник сумел протиснуться в оконную раму и готовился напасть на обитателей жилища.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 килограммов ради съемок в «Эйфории»

    Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

    Над колонной танков во Франции заметили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости