Единственный внук Кеннеди собрался баллотироваться в Конгресс

NYT: Единственный внук Кеннеди Джек Шлоссберг баллотируется в Конгресс США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Единственный внук бывшего президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг баллотируется в Конгресс США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

32-летний Шлоссберг заявил, что будет баллотироваться на место в Конгрессе, освободившееся после ухода представителя Джерролда Надлера.

Издание отмечает, что внук бывшего американского лидера известен как политический обозреватель и «провокатор» в социальных сетях, который часто высказывался по национальным вопросам.

По его словам, Демократической партии нужно больше голосов, чтобы противостоять предполагаемым злоупотреблениям властью со стороны президента страны Дональда Трампа и его союзников. Он подчеркнул, что большинство демократов в Палате представителей — единственный способ восстановить демократические нормы.

5 ноября демократам удалось одержать несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Одним из таких достижений стала победа социалиста-мусульманина Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.

