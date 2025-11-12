Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:42, 12 ноября 2025Экономика

Экономист высказался о возможности обнуления кредитной истории

Экономист Балынин: Обнулить или заменить кредитную историю невозможно
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россиянам рассказали, что заменить или обнулить плохую кредитную историю без веских оснований невозможно. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, процесс улучшения плохой кредитной истории долгий, в течение которого человек будет своевременно платить по всем займам, без каких-либо просрочек. В качестве исключения может быть только недостоверная информация, например, если человек не брал кредит, а были против него мошеннические действия. В таком случае корректировке будут подлежать только ошибочно внесенные данные.

«Если кто-то предлагает это (обнулить кредитную историю — прим. "Ленты.ру") сделать, то можно не сомневаться, что это мошенники. Они нередко выступают с такими предложениями по телефону, в мессенджерах и даже объявлениях: берут деньги, а впоследствии кредитная история остается без каких-либо изменений», — подытожил Балынин.

По данным Центробанка России, в первом полугодии 2025 года количество кредитных отчетов, полученных гражданами, выросло на 9 процентов.

Ранее юрист Екатерина Ноженко посоветовала россиянам не забыть проверить один документ до конца ноября 2025 года, чтобы в будущем не потерять деньги.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Канье УэстКонцерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

    В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

    Российский командир рассказал о сбрасываемых ВСУ купюрах с QR-кодами

    Россиян предупредили о рисках покупки одного типа подержанных авто

    Врач рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких людей

    Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

    Британского министра обвинили в подготовке переворота

    Украинские морпехи сдались в плен в Димитрове

    БДСМ-госпожа рассказала о съемке порнофильмов вместе с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости