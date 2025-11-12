Экономист высказался о возможности обнуления кредитной истории

Экономист Балынин: Обнулить или заменить кредитную историю невозможно

Россиянам рассказали, что заменить или обнулить плохую кредитную историю без веских оснований невозможно. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, процесс улучшения плохой кредитной истории долгий, в течение которого человек будет своевременно платить по всем займам, без каких-либо просрочек. В качестве исключения может быть только недостоверная информация, например, если человек не брал кредит, а были против него мошеннические действия. В таком случае корректировке будут подлежать только ошибочно внесенные данные.

«Если кто-то предлагает это (обнулить кредитную историю — прим. "Ленты.ру") сделать, то можно не сомневаться, что это мошенники. Они нередко выступают с такими предложениями по телефону, в мессенджерах и даже объявлениях: берут деньги, а впоследствии кредитная история остается без каких-либо изменений», — подытожил Балынин.

По данным Центробанка России, в первом полугодии 2025 года количество кредитных отчетов, полученных гражданами, выросло на 9 процентов.

Ранее юрист Екатерина Ноженко посоветовала россиянам не забыть проверить один документ до конца ноября 2025 года, чтобы в будущем не потерять деньги.