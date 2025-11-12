Россиянам посоветовали проверить один важный документ до конца ноября

Юрист Ноженко: Ноябрь — лучшее время для проверки пенсионной выписки

Юрист Екатерина Ноженко напомнила россиянам, что ноябрь — лучшее время для проверки пенсионной выписки. Своевременная проверка может помочь увеличить размер пенсии и избежать потерь при переводе накоплений, пишет агентство «Прайм».

«Проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде нужно постоянно, но особенно важно это сделать в ноябре» — отметила эксперт.

Ноженко подчеркнула, что в документе содержатся ключевые данные, влияющие на размер пенсии: страховой стаж, нестраховые периоды (уход за ребенком, служба в армии) и так далее. Юрист посоветовала обратить особое внимание на учет работы до 2002 года — от соотношения зарплаты пенсионера со средней по стране зависит размер будущих выплат.

Кроме того, ноябрь — последний удобный месяц для анализа результатов инвестирования пенсионных накоплений и подачи заявления о смене пенсионного фонда без потери инвестиционного дохода, отметила эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии потребует существенного трансферта из федерального бюджета. По словам члена комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, вся страховая пенсионная система основана на том кошельке, который формируют работающие граждане.

До этого стало известно, что в РФ индексация страховых пенсий пройдет в России с 1 января 2026 года. Выплаты будут увеличены на 7,6 процента.