В России высказались об идее увеличить выплаты к пенсии в два раза

Депутат Бессараб: Деньги на удвоение выплат к пенсии не могут быть изысканы

Удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии потребует существенного трансферта из федерального бюджета, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О соответствующей идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с предложением удвоить фиксированную выплату к страховой пенсии, чтобы добиться ее увеличения до 17 815 рублей, выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Вся страховая пенсионная система основана на том кошельке, который формируют работающие граждане, обратила внимание Бессараб. «То есть мы с вами работаем, отчисляем по 22 процента страховых взносов на пенсионное обеспечение. Именно за счет этих средств обеспечиваются нынешние пенсионеры», — пояснила депутат.

Если попытаться увеличить фиксированную выплату или стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов, для этого определенно понадобится существенный трансферт из какой-то статьи федерального бюджета, указала парламентарий. «Потому что несмотря на то, что именно в части пенсионного обеспечения на ближайшие три года фонд профицитен, но он профицитен в том числе и за счет межбюджетных трансфертов, профицитен в крайне незначительной сумме, которая не позволит так серьезно увеличить фиксированную часть выплаты», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Страховую пенсию в России получает 38 миллионов граждан, из них где-то 33 миллиона — это граждане, которые получают пенсию по старости, то есть у кого в основе пенсии имеется фиксированная выплата, обозначила депутат.

Думаю, что это колоссальная сумма, которая на сегодняшний момент изыскана из каких-то других средств быть не может Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее Бессараб рассказывала, что индексация страховых пенсий пройдет в России с 1 января 2026 года. Выплаты, по ее словам, будут увеличены на 7,6 процента.