Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Критика Трампа медленного продвижения СВО необоснованна

Президент США Дональд Трамп необоснованно критикует ход специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

«По поводу некоторой адресованной России критики в связи с, как выражаются, "медленным продвижением, медленным наступлением". Он или получает неверную разведывательную информацию, или неправильно излагает то, что ему говорят», --выразил уверенность экс-офицер американской разведки.

Эксперт напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, заявившего в сентябре, что на линии фронта находятся более 700 тысяч военных. Значит, Россия «может действовать на более широком фронте, чем прежде».

«В то же время личный состав Украины сокращается. Так что имеется просто крупный дисбаланс, бесспорное преимущество России и бесспорная слабая сторона Украины. И это будет проявляться все ярче в предстоящие месяцы», — предрек Джонсон.

Ранее французское издание AgoraVox назвало вероятный район конфликта между Россией и НАТО. Он соединяет Польшу и Литву, а также примыкает к Белоруссии и России.