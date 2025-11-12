Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 12 ноября 2025Мир

Экс-сотрудник ЦРУ ответил на критику Трампа о ходе СВО

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Критика Трампа медленного продвижения СВО необоснованна
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп необоснованно критикует ход специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

«По поводу некоторой адресованной России критики в связи с, как выражаются, "медленным продвижением, медленным наступлением". Он или получает неверную разведывательную информацию, или неправильно излагает то, что ему говорят», --выразил уверенность экс-офицер американской разведки.

Эксперт напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, заявившего в сентябре, что на линии фронта находятся более 700 тысяч военных. Значит, Россия «может действовать на более широком фронте, чем прежде».

«В то же время личный состав Украины сокращается. Так что имеется просто крупный дисбаланс, бесспорное преимущество России и бесспорная слабая сторона Украины. И это будет проявляться все ярче в предстоящие месяцы», — предрек Джонсон.

Ранее французское издание AgoraVox назвало вероятный район конфликта между Россией и НАТО. Он соединяет Польшу и Литву, а также примыкает к Белоруссии и России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на российский регион

    Зеленского обвинили в перекладывании ответственности за провалы на Сырского

    Россия резко повысила пошлину на экспорт пшеницы

    Сексолог раскрыла идеальный размер пениса

    Экс-сотрудник ЦРУ ответил на критику Трампа о ходе СВО

    ВС России уничтожили позиции иностранных наемников ВСУ на севере Украины

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости