Германию призвали восстановить былое могущество

Politico: Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Многие страны ждут от Германии восстановления былого могущества в военной отрасли. Об этом заявил немецкий депутат от Социал-демократической партии Кристоф Шмид, сообщает Politico.

«Куда бы я ни поехал, от стран Балтии до Азии, люди просят Германию взять на себя больше ответственности. Все ждут, что Германия наконец-то активизируется и будет соответствовать своему экономическому весу в плане оборонной мощи», — поделился политик.

В свою очередь, газета обратила внимание, что в Европе меняются негласные соглашения, на основе которых существовал Европейский союз (ЕС). Если раньше Германия занималась финансами, а Франция — обороной, то теперь ФРГ стремится стать доминирующей военной державой в ЕС.

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский призвал Германию показать решительность и защищать международный порядок от России. Он напомнил о пророссийской позиции экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и подчеркнул, что Варшава «ничего не забыла».

