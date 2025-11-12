Глава Пентагона призвал Европу самостоятельно сдерживать Россию

Хегсет: Европа должна взять инициативу по сдерживанию России

Страны Европы должны взять на себя ведущую роль в вопросах сдерживания России. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на 4-м ежегодном оборонном саммите Северо-Восточной Индианы, трансляцию ведет The Economic Times.

«Европа должна быть готова взять инициативу на своем континенте и гарантировать, что такие силы, как Россия и другие, будут должным образом сдержаны», — сказал политик.

Он добавил, что Вашингтон в это время сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю. «Это элементарный здравый смысл — нельзя быть повсюду одновременно», — подчеркнул Хегсет.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты и союзники могут ввести меры против России, если конфликт на Украине не завершится. «Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», — сказал глава Пентагона.