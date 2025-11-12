Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 12 ноября 2025Мир

Глава Пентагона призвал Европу самостоятельно сдерживать Россию

Хегсет: Европа должна взять инициативу по сдерживанию России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Страны Европы должны взять на себя ведущую роль в вопросах сдерживания России. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на 4-м ежегодном оборонном саммите Северо-Восточной Индианы, трансляцию ведет The Economic Times.

«Европа должна быть готова взять инициативу на своем континенте и гарантировать, что такие силы, как Россия и другие, будут должным образом сдержаны», — сказал политик.

Он добавил, что Вашингтон в это время сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю. «Это элементарный здравый смысл — нельзя быть повсюду одновременно», — подчеркнул Хегсет.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты и союзники могут ввести меры против России, если конфликт на Украине не завершится. «Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», — сказал глава Пентагона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости