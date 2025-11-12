Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на российский регион

Глава Ставрополья Владимиров: Обломки украинских БПЛА упали в промзоне

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл подробности атаки ВСУ на регион. Об этом он написал в Telegram.

О том, что Ставрополье подверглось налету беспилотников, стало известно утром 12 ноября.

Владимиров сообщил, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны. При этом обломки беспилотников упали в промзоне населенного пункта Буденновск, после чего там начался пожар. На месте работают сотрудники МЧС России, подчеркнул губернатор. Пострадавших, по его данным, нет.

Всего в ночь на 12 ноября в небе над российскими регионами было сбито 22 украинских дрона. Один из них уничтожили над московским регионом.