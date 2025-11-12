Появились подробности о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Минобороны: За ночь системы ПВО сбили 22 беспилотника над Россией

За ночь над Россией сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью. Еще четыре были уничтожены над Ставропольским краем.

По три беспилотника перехватили над территориями Брянской и Тульской областей, один над Калужской и еще один над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили беспилотник, летящий на столицу. Каких-либо подробностей градоначальник не привел.