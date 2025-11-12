Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 12 ноября 2025Россия

Появились подробности о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Минобороны: За ночь системы ПВО сбили 22 беспилотника над Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

За ночь над Россией сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью. Еще четыре были уничтожены над Ставропольским краем.

По три беспилотника перехватили над территориями Брянской и Тульской областей, один над Калужской и еще один над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили беспилотник, летящий на столицу. Каких-либо подробностей градоначальник не привел.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости