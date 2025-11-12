Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Собянин: Летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевший к российской столице беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что средства ПВО за два часа (11 ноября, в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени) сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.