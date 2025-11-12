Хегсет описал будущее Пентагона фразой «никаких парней в платьях»

Хегсет заявил, что в американской армии не должно быть парней в платьях

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах отказаться от политики политкорректности в американской армии. Об этом он рассказал на 4-м ежегодном оборонном саммите Северо-Восточной Индианы, трансляцию ведет The Economic Times.

«Больше никаких месяцев идентичности. Больше никаких офисов DEI (Diversity, Equity and Inclusion, "разнообразие, равенство и инклюзия"). Больше никаких парней в платьях. Больше никаких изменений климата», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что американские военнослужащие должны соответствовать строгим физическим требованиям и стандартам боеготовности. «Я не хочу, чтобы мой сын служил рядом с солдатами с избыточным весом или плохой физической подготовкой, или в боевых подразделениях, где есть женщины, которые не могут соответствовать тем же физическим стандартам», — отметил Хегсет.

В октябре Пентагон выпустил новые рекомендации по физической подготовке военных, а также более строгие стандарты внешнего вида и способов ухода за собой.