13:34, 12 ноября 2025

Хирург предупредил об опасных последствиях переедания после уменьшения желудка

Хирург Абдулмеджидов: После операции по уменьшению желудка важно соблюдать диету
Наталья Обрядина

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

Хирург «Скандинавского Центра Здоровья» Гамид Абдулмеджидов рассказал, чем может обернуться несоблюдение правил восстановления после операции по уменьшению желудка. Об опасных последствиях неправильной реабилитации и переедания он поговорил с «Лентой.ру».

Абдулмеджидов обратил внимание на то, что особенно важны для правильного восстановления первые два-три месяца после операции. В этот период желудочно-кишечный тракт перестраивается, поэтому человеку важно соблюдать диету, есть медленно и выбирать мягкую, щадящую пищу, которую легко переварить.

«Переполнение желудка после операции может привести к боли, тошноте и рвоте. В раннем периоде это особенно опасно, ведь швы еще не затянулись окончательно, и чрезмерная нагрузка может привести к их расхождению или воспалительным процессам», — предупредил врач. Кроме того, даже небольшие по объему, но калорийные приемы пищи способны свести на нет результаты операции и привести к появлению лишнего веса.

Если же желудок уменьшался с помощью шунтирования, по словам врача, быстрое поступление еды в кишечник может спровоцировать так называемый демпинг-синдром, проявляющийся резкой диареей, спазмами, слабостью. Обычно это происходит, когда человек ест слишком быстро или плохо пережевывает пищу. Любое превышение рекомендуемого объема еды приводит к рвоте, добавил Абдулмеджидов.

Ранее стало известно, что житель Австралии озадачил врачей, попав в больницу со странными симптомами. Мужчину госпитализировали с яркой сыпью на коже и жалобами на боль, возникавшую при движении. Оказалось, что недавно он перенес операцию по уменьшению объема желудка.

