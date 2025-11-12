Хирург предупредил об опасных последствиях переедания после уменьшения желудка

Хирург Абдулмеджидов: После операции по уменьшению желудка важно соблюдать диету

Хирург «Скандинавского Центра Здоровья» Гамид Абдулмеджидов рассказал, чем может обернуться несоблюдение правил восстановления после операции по уменьшению желудка. Об опасных последствиях неправильной реабилитации и переедания он поговорил с «Лентой.ру».

Абдулмеджидов обратил внимание на то, что особенно важны для правильного восстановления первые два-три месяца после операции. В этот период желудочно-кишечный тракт перестраивается, поэтому человеку важно соблюдать диету, есть медленно и выбирать мягкую, щадящую пищу, которую легко переварить.

«Переполнение желудка после операции может привести к боли, тошноте и рвоте. В раннем периоде это особенно опасно, ведь швы еще не затянулись окончательно, и чрезмерная нагрузка может привести к их расхождению или воспалительным процессам», — предупредил врач. Кроме того, даже небольшие по объему, но калорийные приемы пищи способны свести на нет результаты операции и привести к появлению лишнего веса.

Если же желудок уменьшался с помощью шунтирования, по словам врача, быстрое поступление еды в кишечник может спровоцировать так называемый демпинг-синдром, проявляющийся резкой диареей, спазмами, слабостью. Обычно это происходит, когда человек ест слишком быстро или плохо пережевывает пищу. Любое превышение рекомендуемого объема еды приводит к рвоте, добавил Абдулмеджидов.

